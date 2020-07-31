Роскосмос может не досчитаться 60 миллиардов рублей из госбюджета в ближайшие три года

В ведомстве обещают дискуссии по этому поводу.

В общем доступе оказался документ Министерства финансов «Методики расчета базовых бюджетных ассигнований Федерального бюджета», который был опубликован на сайте консультант.ру. В разделе «космическая деятельность» указано, что в каждый год из трех ближайших финансирование Роскосмоса сократится примерно на 20 миллиардов рублей. При этом, как сообщает издание Коммерсант, секвестирование не коснется основной для ведомства Федеральной космической программы, действие которой рассчитано до 2025 года. Ее ежегодный бюджет будет примерно равен 120 миллиардам рублей. Источник в корпорации, беседуя с корреспондентом ТАСС, сослался на то, что конкурирующие с Россией в космической сфере США и Китай финансирование только увеличивают и пообещал острые дискуссии в правительстве.



Главной причиной возможного сокращения бюджета Роскосмоса источники Ведомостей называют пандемию коронавируса.