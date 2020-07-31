Путин подписал закон, разрешающий рубки леса близ Байкала для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса близ Байкала для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Текст уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий без экологической экспертизы. За этим допускается «проведение сплошных рубок». Экозащитники неоднократно выступали за то, чтобы закон отклонили. На прошлой неделе положение, разрешающее вырубки лесного фонда, было одобрено в Совете Федерации как поправка к закону «Об охране озера Байкал» и теперь президент ее утвердил. Перечень объектов, под которые разрешат вырубки предстоит установить правительству. Высвобождать территории под дома для постоянного и временного проживания будет нельзя. Исключение – для строений, связанных с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба. Накануне на совещании, посвященным экологии Байкала о негативном отношении жителей региона к закону президенту путину докладывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Президент выразил мнение, что экосистеме Байкала исполнение закона навредить не должно.



Ранее президент Путин заявлял, что особый статус Байкала предъявляет требования, которые часто оборачиваются избыточными, на его взгляд, ограничениями. Глава государства говорил об особой ответственности, которую чувствует за сохранность экологии озера.

Изменение в закон об экологической экспертизе привели к тому, что теперь будет невозможно контролировать строительство объектов, в том числе, на охраняемых природных территориях, — сказал «Эху Москвы» представитель Гринпис Михаил Крейндлин. По словам Крейндлина, сплошная вырубка леса на Байкале чревата тем, что ЮНЕСКО может признать озеро всемирным наследием, находящимся под угрозой, а это позор для государства.