Власти Британии отказываются от дальнейшего снятия ограничений в связи с ростом количества инфицированных

Власти Великобритании отказываются от дальнейшего снятия коронавирусных ограничений в связи с ростом количества инфицированных. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. 1 августа в стране планировалось разрешить некоторые мероприятия в закрытых помещениях, в частности, открыть катки, боулинги и казино.