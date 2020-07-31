Ио губернатора Хабаровского края утверждает, что дом в Подмосковье, о котором сообщал Навальный, принадлежит родителям

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что дом в Подмосковье, о котором сообщал Алексей Навальный, принадлежит родителям и куплен на их собственные сбережения. Дегтярев добавил, что на участке еще идет строительство, поэтому часть помещений официально не зарегистрирована.

Как утверждает Навальный в своем расследовании, отраженная в документах площадь дома – 226 квадратных метров, а реальная – около тысячи квадратных метров. По утверждению Навального, рыночная стоимость усадьбы около ста миллионов рублей, — сообщает Интерфакс.