Аэрофлот объявил, что полеты в Стамбул и Лондон будут осуществляться по сокращенной программе

Частота выполнения рейсов может меняться. Авиакомпания также пообещала вернуть стоимость билетов пассажирам, которые не смогли улететь из-за отмены рейса. Газета «Коммерсантъ» сегодня написала, что клиенты «Аэрофлота» массово жалуются на отмену части рейсов в Стамбул.