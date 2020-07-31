Президент Путин подписал закон, допускающий трехдневное голосование на выборах и референдумах. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Голосование может проводиться, в том числе, на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.

Как напоминает Интерфакс, уже в этом году выборы по решению Центризбиркома пройдут в течение трех дней – 11-12 сентября в форме досрочного голосования как на участках, так и вне их, а также в Единый день голосования 13 сентября.