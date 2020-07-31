Российский рубль продолжает падение

Оно происходит с середины лета.

Курсы доллара и евро за сегодня успели вырасти примерно на одну целую и две десятых процента. На Московской бирже за американскую валюту сейчас дают без малого 74 рубля, а за европейскую почти 87 с половиной.

Интернет-издание «Медуза» пишет, что тенденция на снижение рубля наблюдается с девятого июня, с момента, когда доллар стоил в районе 68 рублей. Оно предполагает, что девальвация происходит в результате осознанного решения властей, которые таким образом хотят справиться с дефицитом бюджета, возникшим из-за апрельского выхода страны из сделки ОПЕК+ и ряда других факторов.

В свою очередь агентство РБК со ссылкой на экспертов пишет, что укрепление иностранных валют может продолжится до середины августа, в своих прогнозах они назвали курс доллара в районе 77 рублей и евро около 90. При этом, аналитики отметили, что в долгосрочной перспективе, если на рынке сырья не будет потрясений, рубль вырастет снова.

Наиболее заметное ослабление рубля началось на прошлой неделе после того как Центробанк обновил исторический минимум для ключевой ставки.