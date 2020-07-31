Глава Следственного комитета Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян

Это сообщает РИА со ссылкой на посольство России. Когда состоится визит в дипмиссии не уточнили. Консул рассчитывает в ближайшее время получить оформленное разрешение.

Белорусские государственные СМИ сообщили в среду о задержании 33 россиян. Их называют наемниками из ЧВК Вагнера.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев утверждает, что в действиях задержанных нет никакого криминала.

В Кремле ожидают скорейшего освобождения задержанных, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня ситуацию с задержаниями россиян обсудил Совет безопасности России. Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза провел президент.

Тем временем, граждане Белоруссии столкнулись с серьезными трудностями при пересечении российско-белорусской границы. Об этом «Эху» рассказал предприниматель Юрий Воскресенский.

«Только что возвращался домой из России, раньше традиционно показывал паспорт в развернутом виде и проходил дальше. Но в этот раз нас повели в будку на оформление. Там скопилось огромное количество машин на 3-4 километра, потому что все проходят оформление», — рассказал он.

По словам Ю.Воскресенского, погранслужба ФСБ ссылается на распоряжение от Смоленска, согласно которому «все белорусы поставлены на особый контроль, и их нужно оформлять через компьютер». «В компьютер они вносят данные, зачем-то берут номера телефонов и только потом пропускают. Фактически это не закрытие границы, но изменение условий ее пересечения в одностороннем порядке, что вызвало огромные очереди и большие затруднения для белорусов», — отметил он.

При этом Ю.Воскресенский обратил внимание, что контроль ужесточился и в отношении пересекающих границу россиян. «Это касается всех: перед нами развернули нескольких граждан России, которые ехали на лечение в Белоруссию. На конкретный документ они не сослались и предложили адресовывать все вопросы в смоленскую дежурку, в ФСБ на Лубянку или в Кремль Путину», — добавил он.

Ю.Воскресенский также сообщил, что пограничники запрещают фото— и видеосъемку.