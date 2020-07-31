На российско-белорусской границе на трассе М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей

Как сообщает белорусское агентство TUT.BY, на пропускном пункте Красная горка не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации. В погрануправлении ФСБ «Радио Свобода» сообщили о распоряжении, в соответствии с которым необходимо вносить в базу данные граждан Белоруссии, которые перемещаются в обоих направлениях.