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14:31, 31 июля 2020

Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают задержание безосновательным. Члены Совбеза выразили надежду, что история вскоре прояснится, и россияне будут освобождены.
Ранее в российском МИДе сообщили, что граждане России следовали транзитом через Минск в Стамбул. У них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В МИДе также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным.
В Минске задержанных называют наемниками из ЧВК Вагнера и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки.



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