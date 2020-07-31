Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают задержание безосновательным. Члены Совбеза выразили надежду, что история вскоре прояснится, и россияне будут освобождены.

Ранее в российском МИДе сообщили, что граждане России следовали транзитом через Минск в Стамбул. У них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В МИДе также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным.

В Минске задержанных называют наемниками из ЧВК Вагнера и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки.