Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе пассажирский самолёт

В Тегеране признали, что военная ракета попала в Боинг по ошибке.

Решение о выплате компенсации предал огласке иранский МИД, — пишет арабское издание AlmasdarNews. Однако, в Тегеране подчёркивают, что всё это ещё потребует времени. Одновременно с этим, государственное агентство IRNA напоминает, что среди погибших было много пассажиров с паспортами Ирана. А власти несколько раз утверждали: всё случилось из-за того, что военные перепутали гражданский боинг с американскими военными самолётами, на фоне обстрелов со стороны США этой территории.

Агентство Reuters приводит высказывание главы МИД Украины Дмитро Кулебы, по словам которого переговоры продолжались 11 часов и шли в конструктивном ключе — однако, пока ещё очень рано говорить про то, какую именно сумму заплатит иранская сторона.

При этом, канадское издание The Globe and Mail напомнило, что среди погибших были полсотни граждан этой страны. И что ранее президент Украины уже отверг предложения Ирана по размеру компенсации.

Украинский самолёт был сбит иранской ракетой в начале этого года. Погибли 176 человек.