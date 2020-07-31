В Мосгорсуде сегодня прошли слушания о пересмотре приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Приговор, после сегодняшнего продолжительного изучения видеозаписей и выступлений адвокатов в итоге будет оглашен в понедельник. Тройка судей во главе с Кириллом Мариненко приступила к пересмотру при большом внимании со стороны прессы. Сами спортсмены были предельно лаконичны, говоря о стремлении к справедливости. Потерпевших в заседании не было. Защита Кокорина и Мамаева настаивала, что наказание, назначенное прежде — избыточно, поскольку ранее не был учтён ряд свидетельских показаний, а сами футболисты потасовки и драку на парковке близ «Пекина» и в «Кофемании» не провоцировали.

В частности, юристы Александра Кокорина отмечали, что речь в заявлении потерпевших шла о нанесении им побоев, а приговор вынесли на основании статьи о хулиганстве. Павел Мамаев с заседании сказал, что каждый из подсудимых признает вину, но желает, чтобы в приговоре не было того «что не совершалось». В заседании исследовали файлы с видеорегистратора машины водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, на камеру которого попал момент потасовки. Посмотрели и драку в кафе. Адвокаты называли происходившее в кадре «беседой», уточняли кто был зачинщиком потасовки, кто нанёс первый удар и какова была степень полученных повреждений. Адвокат Кокорина Вячеслав Барик в своем выступлении настаивал на необходимости переквалификации.

По итогам сегодняшнего заседания гособвинение согласилось включить в новое обвинительное заключение исправления, в том числе касающиеся роли стула в инциденте с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.

Футболисты осенью минувшего года были освобождены условно-досрочно, под стражей они провели около года.