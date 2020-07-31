Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве пока нет всей информации. Проблему решает МИД. Личных контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко по этому вопросу пока не было. Песков отметил, что задержанные россияне не совершали никаких противоправных действий. Это сотрудники частного охранного предприятия, которые собирались вылететь в Стамбул.

В Минске утверждают, что речь идет о сотрудниках частной военной компании, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.