На бирже в Москве значительно выросла в цене европейская валюта

Официальный курс евро на завтра 87 рублей 29 копеек. Это более чем на рубль больше, чем накануне. Подорожала и американская валюта, но не столь значительно – официальный курс доллара на завтра 73 рубля 43 копейки.
2020-07-31T14:05:59+03:00
2020-07-31T14:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 31 июля 2020
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