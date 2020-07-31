Галямина не получала уведомлений СКР о возбуждении уголовного дела по «дадинской статье» – адвокат

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина не получала уведомлений Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Михаил Бирюков.

«Юлия Галямина и я узнали о возбужденном уголовном деле из СМИ. У нас такая ситуация впервые. Ни повесток, ни уведомлений о допросе Галямина до сих пор не получила. Ее статус ей также неизвестен», — отметил адвокат.

Ранее СКР сообщил о том, что в отношении Галяминой возбуждено дело по статье 212.1 УК РФ. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до пяти лет.

По информации ведомства, в начале июля Галямина опубликовала в интернете и соцсетях лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию. Тогда на митинг пришли не менее 150 человек, уточняют в Следственном комитете. «При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, заключили в СК.

По мнению адвоката, «это уголовное дело абсолютно незаконно и необоснованно». «Так называемая «дадинская статья» получила оценку Конституционного суда. Исходя из нее, можно уверенно сказать, что в действиях Галяминой отсутствует состав преступления. Не было массовых беспорядков или иных последствий, связанных с какими-либо несогласованными акциями. Поэтому у следствия нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела, а тем более для привлечения ее в качестве обвиняемой», — заключил М.Бирюков.