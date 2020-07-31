Министерство финансов предложило сократить расходы на деятельность Роскосмоса

В частности, урезать финансирование космических программ в период с 2021-го по 2023-й год на 60 миллиардов рублей, — пишет газета «Ведомости». При этом сокращение не коснется федеральной космической программы России, в которую входят пилотируемая космонавтика, научные программы, дистанционное зондирование Земли. В самом Роскосмосе считают, что предложения Минфина станут предметом острой дискуссии в правительстве. В госкорпорации напомнили, что в США и Китае увеличивается финансирование космических программ.
2020-07-31T13:34:06+03:00
2020-07-31T13:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 31 июля 2020
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