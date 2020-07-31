Кремль называет безосновательным задержание российских граждан в Белоруссии

Это не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами, — так сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его данным, у задержанных были билеты в Стамбул. Эти люди – сотрудники частного охранного предприятия. Как утверждает Песков, они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких незаконных действий. Песков добавил также, что президенты России и Белоруссии не общались после задержания россиян.

Напомним, белорусская сторона сообщила о задержании 33-х граждан России. В Минске их называют сотрудниками ЧВК Вагнера и подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. Их проверят на предмет участия в событиях в Донбассе, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что в списке могут быть люди с паспортами разных стран, в том числе Украины. В этом случае Украина будет считать их своими гражданами.