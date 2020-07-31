Пять человек пострадали из-за лесных пожаров, которые бушуют на юго-западе Франции

В последние дни в городе Англе в провинции Новая Аквитания стояла жаркая и ветреная погода. Температура поднималась к отметке в +40. Накануне вечером в окрестностях города вспыхнул пожар, который уничтожил сто гектаров леса. Из-за порывов ветра огонь перекинулся и на жилые дома.

Несмотря на старания экстренных служб, которые применяли спецтехнику и пытались тушить огонь с воздуха, пострадали пять человек. Десятки вынуждены были оставить свои дома. Шесть зданий сберечь от пожара не удалось. Два их них сгорели целиком. Предпосылок к улучшению ситуации пока не видно. Дождей или ослабления жары синоптики пока не обещают. Мэр города заявляет, что пожарные контролируют обстановку, но пока эвакуированные вернуться в свои дома не могут.

Российская газета пишет о том, что огнем охвачен и экологический парк «Изадиа»