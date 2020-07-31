Многотысячный митинг в поддержку оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Тихановской состоялся в Минске

По данным правозащитников, в нем приняли участие не менее 35 тысяч человек. Власти пока никаких цифр не называли. Состоявшаяся акция по-своему уникальна для Белоруссии, — сказал в эфире «Эха» координатор штаба не допущенного до выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По словам Колесниковой, власти специально нагнетают обстановку в преддверии выборов.

Серьезных соперников у Александра Лукашенко на самом деле нет, — заявил в эфире «Эха» бывший кандидат на пост главы государства, а ныне доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич.

Гайдукевич не сомневается в том, что Лукашенко будет переизбран.

Напомним, выборы в Белоруссии должны состояться 9-го августа.