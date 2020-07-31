Мосгорсуд 3 августа огласит решение по делу о законности приговора Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Напомним, они были осуждены по статье «хулиганство» за драки в Москве. Сегодня суд заслушал жалобы защиты. Адвокаты считают, что в действиях футболистов не было хулиганства. Выступил также и прокурор. Надзорное ведомство оснований для оправдания Мамаева и Кокорина, а также смягчения им приговора, не видит.
2020-07-31T13:02:51+03:00
2020-07-31T14:01:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685011-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3294657.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:02, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)