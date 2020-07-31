Мосгорсуд 3 августа огласит решение по делу о законности приговора Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Напомним, они были осуждены по статье «хулиганство» за драки в Москве. Сегодня суд заслушал жалобы защиты. Адвокаты считают, что в действиях футболистов не было хулиганства. Выступил также и прокурор. Надзорное ведомство оснований для оправдания Мамаева и Кокорина, а также смягчения им приговора, не видит.