Московская мэрия подтвердила факт усиления контроля за соблюдением масочного режима в Москве

В Москве более 30 тысяч пассажиров метро оштрафованы за отсутствие масок. За нарушение режима по их ношению магазинам выписаны крупные штрафы.

Указ мэра Москвы по обязательному использованию масок в общественных местах не отменен, следовательно, в транспорте, магазинах и торговых центрах посетители и сотрудники обязаны соблюдать введённые правила. Об этом сообщил в эфире «Эхо Москвы» первый замруководителя аппарата мэра, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что контроль усилен, поскольку не все выполняют данные требования.

Алексей Немерюк сообщил, что составлено более 6 тысяч штрафов на сумму около 300 миллионов рублей в отношении предприятий потребительского рынка. Свыше 30 тысяч пассажиров московского метро оштрафованы за отсутствие масок. Как передает агентство РИА, в столичной подземке начались специальные рейды. Пассажиров без масок останавливают и требуют их надеть или купить. Это происходит уже за линией турникетов. На проверки жалуются в социальных сетях. Пользователи также пишут о том, что магазины и кафе отказываются обслуживать посетителей без защитной маски.

Правило обязательно носить маски и перчатки в общественных местах в Москве ввели 12 мая.

В последние дни в соцсетях появляется все больше свидетельств москвичей о проверках в транспорте и в магазинах.

Войти в магазин без средств защиты теперь судя по всему будет непросто. Дело в том, что к рекомендациям всем быть в масках и перчатках — такие висят при входе и в самих торговых объектах — теперь добавились и просьбы сотрудников. Так в сети магазинов Вкусвилл покупателю откажут в обслуживании, если на нём нет маски. Придется пробивать товар на специальной кассе самообслуживания, это может занять больше времени. рассказала одна из продавцов. Общаться под запись она, как и её коллеги, отказалась. Сказала, что не хочет потерять работу в это непростое время. По словам собеседницы распоряжения о том, что сотрудники должны предупреждать покупателей о масках и перчатках вчера пришли из Роспотребнадзора. Ведомство объяснило это ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Это же подтвердил и продавец магазина Дикси, он был немногословен, назвать свое имя он не захотел. В магазине Лента по громкой связи покупателей предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра и носить маски и перчатки. Впрочем, мало кто этому следует. В масках люди были, правда далеко не все, а вот в перчатках — почти никого. При этом, в некоторых магазинах небольшой площади распоряжений о масках и перчатках не заметно.

По свидетельству корреспондента «Эха», в общественном транспорте далеко не все пассажиры носят маски и перчатки. Отметим, что штраф за нарушение масочного режима для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических – до 300 тысяч рублей.

Ношение масок важно для сохранения положительной динамики по заболеванию, — сообщила в эфире «Эха» представитель департамента здравоохранения столицы Елена Цыганова.