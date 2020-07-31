Немерюк: Предприятия потребительского рынка в Москве были оштрафованы на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Предприятия потребительского рынка в Москве были оштрафованы на 300 млн рублей за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Указ никто не отменял. Коронавирус никуда не делся. К сожалению, не всегда эти требования выполняются. Поэтому пошло усиление со стороны контролирующих органов. Мы составили более 6000 тысяч штрафов на сумму порядка 300 млн рублей в отношении предприятий потребительского рынка, которые не выполняют данные требования», — рассказал он.