Украина может обратиться в международные суды в случае безуспешных переговоров с Ираном о компенсации за сбитый боинг

Украинские власти могут обратиться в международные суды в случае безуспешных переговоров с Ираном о компенсации за сбитый под Тегераном украинский самолет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Переговоры по этому поводу проходят сейчас в Киеве. Иранская сторона заявила о своем согласии выплатить компенсацию, однако признала, что реализация этого вопроса потребует времени.

Напомним, «Боинг» был сбит в районе аэропорта Тегерана сразу после взлета в начале января. Иранские власти признали, что лайнер был сбит по ошибке военными. Погибли 176 человек.