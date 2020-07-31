Путин предлагает вручать россиянам Конституцию вместе с первым паспортом

Речь идет как о тех, кому исполнилось 14 лет, так и об иностранцах, которые приняли российское гражданство. Сегодня сайт Кремля также напоминает, что президент поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий по изучению Основного закона страны.
2020-07-31T12:32:08+03:00
2020-07-31T12:32:08+03:00
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12:32, 31 июля 2020
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