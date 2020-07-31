Путин предлагает вручать россиянам Конституцию вместе с первым паспортом

Речь идет как о тех, кому исполнилось 14 лет, так и об иностранцах, которые приняли российское гражданство. Сегодня сайт Кремля также напоминает, что президент поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий по изучению Основного закона страны.