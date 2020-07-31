СК планирует в ближайшее время доставить на допрос московского мундепа Юлию Галямину

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Следствие отмечает, что в начале июля Галямина опубликовала в интернете лозунги с призывом участвовать в митинге против поправок к Конституции, которые не был согласован. Сама депутат считает дело в отношении нее политически мотивированным.
2020-07-31T12:31:37+03:00
2020-07-31T12:31:37+03:00
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12:31, 31 июля 2020
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