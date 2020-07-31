СК планирует в ближайшее время доставить на допрос московского мундепа Юлию Галямину

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Следствие отмечает, что в начале июля Галямина опубликовала в интернете лозунги с призывом участвовать в митинге против поправок к Конституции, которые не был согласован. Сама депутат считает дело в отношении нее политически мотивированным.