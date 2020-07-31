Доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич не сомневается в его победе выборах президента Белоруссии

Доверенное лицо президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидер ЛДПБ, депутат парламента Олег Гайдукевич не сомневается в его победе выборах 9 августа. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я в победе Лукашенко не сомневаюсь. Он выиграет эти выборы в первом туре, набрав 60-70% голосов», — сказал О.Гайдукевич.

Вместе с тем он отметил, что «во многих вещах критикует действующую власть». «Я принял решение поддержать Лукашенко на этих выборах, потому что не вижу альтернативы, и для меня сейчас важно сохранить страну. Но в нынешней ситуации я бы Лукашенко и вообще власть критиковал за то, что нам надо реформировать политическую систему в стране», — уточнил О.Гайдукевич.

С его точки зрения, это надо было сделать после прошлых выборов 2015 года, а именно перейти на пропорциональную мажоритарную систему выборов и уравновесить ветви власти. «Сейчас об этом идет речь – в понедельник послание президента парламенту. Я жду, что будет с Конституцией, потому что все знают, что после выборов мы будем заниматься корректировкой Конституции Белоруссии. Меня вообще интересует не 9 августа, а что будет после в 2021-2023 годах. Это крайне важно, потому что для Белоруссии очень большие риски в дальнейшем, если мы ничего не будем делать», — заключил О.Гайдукевич.