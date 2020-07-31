Муниципальный депутат Юлия Галямина стала подозреваемой в рамках уголовного дела

Это связано с уличными акциями, которые этим летом проходили в Москве.

В Следственном комитете считают, что Юлия Галямина причастна к несанкционированному митингу на Пушкинской площади 15-ого июля. На сайте ведомства сказано, что муниципальный депутат размещала публикации в интернете с призывом прийти на акцию против поправок к Конституции в центре города, где тогда собрались не менее ста пятидесяти человек. В сообщении отдельно указано, что дело завели именно по уголовной статье, поскольку в течение последних ста восьмидесяти дней Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил проведения уличных мероприятий. В СК утверждают, что подозреваемую доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий уже в ближайшее время.

Сама Галямина написала в своём телеграмм-канале, что об уголовном преследовании узнала из СМИ, добавив, что оно политически мотивированное. Депутат подчеркнула, что все задержания, которые могли лечь в основу этого дела, были противозаконными.

По статье о неоднократном нарушении правил проведения уличных акций Галяминой грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.