Немерюк: Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В Москве чуть больше 240 бахчевых развалов, традиционно они открываются 3 августа. Цены будут на уровне прошлого года, может, даже дешевле», — рассказал он.

Как уточнил А.Немерюк, у продавцов в обязательном порядке должно быть заключение Роспотребнадзора по проверке последней партии арбузов, кроме того, все они должны иметь медицинские книжки, носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.