Немерюк: Более 30 тысяч пассажиров московского метро оштрафованы за отсутствие масок

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Указ никто не отменял. Значит, в транспорте, магазинах и ТЦ посетители и сотрудники обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. К сожалению, не всегда эти требования выполняются. Поэтому пошло усиление со стороны контролирующих органов. По метрополитену за отсутствие масок были оштрафованы более 30 тысяч пассажиров», — рассказал он.

А.Немерюк также отметил, что было составлено более 6000 тысяч штрафов на сумму порядка 300 млн рублей в отношении предприятий потребительского рынка. «Коронавирус никуда не делся, поэтому именно эти требования никуда не делись. Все предприятия торговли, бытовых услуг, общественного питания должны их выполнять», — заключил он.