Координатор штаба Бабарико Мария Колесникова: Большинство населения Белоруссии не поддерживает Лукашенко

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Мы чувствуем колоссальную поддержку, она повсеместна. Раньше протестная часть населения была в основном в Минске. Однако недавно мы были в областных городах и городах поменьше, и сейчас большинство людей нас там поддерживает. Это люди абсолютно разных возрастов, а не только молодежь. Впервые за 26 лет электоральное большинство не на стороне действующей власти», — отметила она.

Комментируя митинг, который прошел накануне в Минске и собрал порядка 60 тысяч человек, М.Колесникова сказала, что «для Белоруссии это абсолютно небывалое количество людей в одном месте». «Мы смогли объединиться только потому, что у нас есть цель – победа на выборах и смена режима, хотя у нас очень разные взгляды на многие вещи. Также мы все выступаем за свободу для политзаключенных. Сейчас на первом месте для нас вопрос выживаемости, независимости и суверенитета Белоруссии, в том числе экономического. Но без этих изменений, без смены режима об этом говорить невозможно», — подчеркнула она.

На вопрос о том, играет ли Россия за какую-то из сторон на этих выборах, М.Колесникова ответила, что не верит в это. «Я не считаю, что эта версия, которую стоит поддерживать. Я вижу только нагнетание обстановки. В Белоруссии очень много говорится о протестах, майданах, революциях и насилии, но только из уст власти. Все люди, которые приходят на наши мероприятия – среди них чувствуется небывалый подъем самоуважения, доброты и любви друг к другу. Поэтому когда власти говорят о насилии, это очень диссонирует с реальным настроением в обществе», — заключила она.