Бабарико и его сын чувствуют себя нормально и периодически встречаются с адвокатами в СИЗО КГБ – координатор штаба

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард чувствуют себя нормально и периодически встречаются с адвокатами в СИЗО КГБ. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Бабарико Мария Колесникова.

«С Виктором Бабарико и его сыном физически все в порядке. Мы точно знаем, что они периодически встречаются с адвокатами. Они в курсе, как сложилась ситуация, шлют нам слова поддержки и призывают не сдаваться. Мы ждем их скорейшего возращения из СИЗО КГБ», — рассказала она.

М.Колесникова добавила, что два дня назад подала ходатайство об изменении меры пресечения для Бабарико.

Что касается политтехнолога Виталия Шклярова, она отметила, что не располагает никакой информацией, кроме того, что его задержали. Шкляров работал на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты страны. А 18 июня он и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Следствие ранее заявляло, что в «Белгазпромбанке» была создана организованная преступная группа. Экс-глава банка Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, а также в уклонении от уплаты налогов. Всего по «делу «Белгазпромбанка» проходит около 30 человек, в том числе шесть членов правления банка.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что Бабарико была переквалифицирована одна из статей и предъявлено новое обвинение.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.