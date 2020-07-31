Временное перемирие между властями Афганистана и запрещенным в РФ движением «Талибан» должно начаться сегодня

Остановить боевые действия на три дня обе стороны решили в честь окончания священного для мусульман праздника Рамадан.

В заявлении талибов говорится, что руководство группировки запрещает своим сторонникам проводить любые наступательные операции. При этом талибы отмечают, что оставляют за собой право в случае необходимости обороняться.

В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани гарантировал, что правительственные войска также будут придерживаться перемирия. Как сказал ранее пресс-секретарь президента, правительство и граждане надеются, что после временного прекращения огня начнутся переговоры о более прочном перемирии

Вооруженный конфликт между властями Афганистана и движением «Талибан» длится уже почти 20 лет

Решение о перемирии между Афганистаном и движением «Талибан» поддержали в ООН, а также власти США