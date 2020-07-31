Соединенные штаты Америки могут увеличить военную помощь Украине

Документ подготовлен как республиканцами, так и демократами. Совместное произведение предполагает получение Украиной 300 миллионов долларов, которые будут потрачены в том числе и на летальное оружие. Еще четыре миллиона пойдут на программы подготовки украинских офицеров.

Один из авторов законопроекта республиканец Джеймс Риш, назвал Украину другом Америки, сказав, что страна остается оплотом против враждебного влияния России в Европе. По вопросу военной помощи Украине между всеми ветвями власти возникло полное единодушие. Ранее идею поддержали госсекретарь Майк Помпео и американские конгрессмены. Размер субсидий в документах пока разнится. Дело лишь за тем, чтобы согласовать все предложения и свести их воедино.

Кроме того, предполагается назначение нового спецпредставителя Белого Дома по Украине, который мог бы участвовать в переговорах в «нормандском формате» и способствовал укреплению диалога между причерноморскими странами