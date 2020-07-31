В Мосгорсуде по данным газеты «Коммерсант» может смениться руководитель

Этого не происходило около двадцати лет.

Действующий председатель Московского городского суда Ольга Егорова, которая занимает эту должность с 2000 года, не выдвинула свою кандидатуру на новый срок в качестве руководителя инстанции, — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. Получается, что единственным человеком, который официально выразил желание возгласить столичный суд, стал Михаил Птицын, который с 1992 года работал в различных военных судах в Москве, Подмосковье, Сибири и на Северном Кавказе.

«Коммерсант» отмечает, что Птицын является креатурой Верховного суда, и там его характеризуют как грамотного руководителя «обеспечивающего надлежащее качество и оперативность отправления правосудия».

Ранее похожим образом там описывали и саму Ольгу Егорову, но в последние годы её отношения с Верховным судом испортились. По данным издания это произошло в 2015 после того, как было инициировано дело о хищениях к которым могли быть причастны руководители управлений судебного департамента по Москве и области. Речь идёт о сумме в триста миллионов рублей, которую выделили на оплату услуг переводчиков.

Единственного кандидата на должность руководителя Мосгорсуда нашли только с третьей попытки. Ранее желающих на эту должность не было совсем.