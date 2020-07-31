Москва остается лидером по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом

По последним официальным данным, в столице за сутки COVID-19 подтвердился у 695 человек. Это на 17 человек больше, чем днем ранее. При этом в целом по России выявлено менее 5,5 тысяч инфицированных. 161 пациент скончался.

Накануне сообщали о 129 жертвах коронавируса.

Согласно официальным данным, еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. В целом столица достигла минимальных показателей по заболеваемости, — утверждает мэр Сергей Собянин.

Ранее Собянин говорил, что несмотря на положительную динамику, ограничения на проведение массовых мероприятий сохранятся как минимум до конца августа.