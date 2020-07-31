Против московского депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской» статье

Ей инкриминируют неоднократное участие в несогласованных митингах (212.1 УК).
Это сообщает РИА «Новости». Агентство уточняет, что как пояснило следствие, дело возбудили после призыва Галяминой выйти на несанкционированный митинг в Москве 15 июля.
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Ей инкриминируют неоднократное участие в несогласованных митингах (212.1 УК).
Это сообщает РИА «Новости». Агентство уточняет, что как пояснило следствие, дело возбудили после призыва Галяминой выйти на несанкционированный митинг в Москве 15 июля.
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