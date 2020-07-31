На юго-западе Франции пожар уничтожил около 100 гектаров леса

Пять человек пострадали, — утверждают местные власти. Шесть домов сгорели. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра. В последние дни на юге и в центральной части Франции около 40 градусов.
2020-07-31T10:33:39+03:00
2020-07-31T10:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 31 июля 2020
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