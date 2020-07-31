У журналиста Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, как сообщила Москалькова, не подтвердился коронавирус

У журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, как сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, не подтвердился коронавирус.

Ивану Сафронову сделали два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сослалась на начальника СИЗО Лефортово, где несколько недель находится арестованный бывший журналист газет Коммерсант и Ведомости, который до задержания два месяца работал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Сафронов, по словам Москальковой, чувствует себя нормально.

Его уже перевели из одиночной карантинной камеры в обычную или сделают это в ближайшее время, сообщила омбудсмен. О том, что журналист изолирован с подозрением на коронавирус во время нахождения в следственном изоляторе, стало известно в начале недели. Первый тест вчера показал отрицательный результат. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии. Вину журналист не признает и считает что его дело связано с профессиональной деятельностью.

Сафронова арестовали до 6 сентября. В его поддержку выступают коллеги из многих изданий.