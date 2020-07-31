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10:06, 31 июля 2020

В эти минуты в Мосгорсуде должен начаться пересмотр приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Защита настаивает на том, что они непричастны к тем действиям, которые им вменяют, — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Кокорин и Мамаев уже приехали в суд.
Напомним, в сентябре прошлого года футболисты были выпущены из колонии по УДО.



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