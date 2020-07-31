В эти минуты в Мосгорсуде должен начаться пересмотр приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Защита настаивает на том, что они непричастны к тем действиям, которые им вменяют, — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Кокорин и Мамаев уже приехали в суд.

Напомним, в сентябре прошлого года футболисты были выпущены из колонии по УДО.