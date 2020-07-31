В Парагвае протестующие добились отмены карантина в отдельно взятом регионе

Это произошло после столкновений с полицией.

Правительство Парагвая объявило о том, что не будет вводить почти полный карантин в регионе Альто-Парана на юго-востоке страны, как это планировалось ранее. Губернатор области Роберто Гонсалез Ваескен написал в «Твиттере», что местным жителям всё же можно будет работать, но только в период с пяти утра до пяти вечера.

Несколько дней назад министр здравоохранения Парагвая Джулио Маззолени объявил о том, что в этом регионе должны быть закрыты почти все предприятия и места массового скопления людей. Он объяснил это тем, что на Альто-Парану, которая граничит с Бразилией, приходится около сорока процентов всех случаев заболевания по стране.

Из-за этого вчера вечером недовольные стали собираться в административном центре региона – городе Сиудад-дель-Эсте. Начались массовые беспорядки, в результате которых задержаны как минимум шестьдесят человек.

Всего за время пандемии в Парагвае выявили чуть более пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом. Вчера распространение болезни достигло самого высокого показателя по стране – за день выявили 341 новый случай.