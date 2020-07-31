9 человек погибли в результате аварии на трассе Таврида недалеко от Симферополя

Ранним утром желтый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в стоящий на обочине грузовик. В машине было 15 человек. Семеро, в том числе водитель, погибли на месте, еще одну женщину не удалось довезти до больницы. Она скончалась по пути. По последним уточненным данным, в больнице скончался еще один пострадавший.

ТАСС сообщает, что детей среди погибших нет. В числе тех, кого доставили в госпиталь – беременная девушка. На месте аварии уже работают медики, спасатели и следственная группа. По предварительным данным, которые приводит Интерфакс, автобус был зарегистрирован на частное лицо в Краснодаре. Собеседник агентства сказал, что водитель занимался извозом. Признаков опьянения у него не нашли. По всей видимости, мужчина просто заснул за рулем. По тем или иным причинам отдохнуть перед дорогой ему не удалось. Движение по трассе не останавливалось.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В России на дорогах гибнет в год около 12 человек на сто тысяч населения. В целях национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» снизить этот показатель в три раза до 2024 года.