В государственном музее-заповеднике Петергоф начинается первый этап масштабной реставрации верхнего сада, который был основан Петром I. Работы начнутся с демонтажа скульптур Минерва и Меркурий. Комплексная реставрация не проводилась более 50-ти лет. Научные исследования показали, что кусты и деревья в саду истощены, дорожки и газоны зарастают мхом.
2020-07-31T09:33:28+03:00
2020-07-31T09:33:28+03:00
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09:33, 31 июля 2020
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