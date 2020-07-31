В государственном музее-заповеднике Петергоф начинается первый этап масштабной реставрации верхнего сада, который был основан Петром I. Работы начнутся с демонтажа скульптур Минерва и Меркурий. Комплексная реставрация не проводилась более 50-ти лет. Научные исследования показали, что кусты и деревья в саду истощены, дорожки и газоны зарастают мхом.