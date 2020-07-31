Дональд Трамп утверждает, что не хочет переносить президентские выборы, которые назначены на ноябрь этого года

По его словам, твит о возможности переноса голосования из-за коронавируса должен был объяснить, что нельзя проводить выборы по почте. Трамп считает, что такое голосование будет напоминать мошенничество.

По данным последних опросов, потенциальный кандидат от демократов Джозеф Байден по популярности опережает действующего главу Белого дома. Разрыв между ними составляет от 8% до 15%.