Сегодня пройдут судебные слушания по пересмотру приговора Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Ранее кассационная инстанция сочла необоснованным признание подсудимых виновными в хулиганстве.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

Защита футболистов обжаловала приговор. В середине мая нынешнего года дело Кокорина и Мамаева было направлено на пересмотр из-за «существенных нарушений закона», допущенных Мосгорсудом.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Там же отмечалось, что не до конца была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду — об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин».

Пересмотр дела Мамаева и Кокорина несколько раз переносился из-за неявки в суд футболистов, которые принимали участие в матчах Российской Премьер-Лиги.