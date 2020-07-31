По уточненным данным, 9 человек погибли, 9 пострадали в результате ДТП в Крыму

Водитель микроавтобуса «Мерседес», как полагают, заснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. При этом сам водитель погиб.
2020-07-31T09:31:15+03:00
2020-07-31T09:31:15+03:00
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09:31, 31 июля 2020
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