Часть россиян, ждавших вывозных рейсов в Испании и ОАЭ, сегодня вернутся домой

На сегодня запланированы два рейса. Один из них вывезет людей из испанского города Аликанте и доставит в Москву. Это уже третий самолет за июль. На втором рейсе россияне смогут вернуться из Дубая в столицу. Туристы ждали возможности оказаться дома с конца марта, когда Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. За рубежом застряли десятки тысяч человек.

Вывозные рейсы возобновились в апреле, но в день их выполнялось всего несколько. Возвращение наших соотечественников на родину затянулось. Многие из них жаловались на то, что им негде жить и заканчиваются деньги, а также на неопределенность, связанную с тем, что не было понятно, когда они смогут оказаться дома. Правительство выделило средства на помощь застрявшим россиянам – ежедневно им выплачивалось почти 2,5 тысячи рублей.

Ранее власти России объявили о частичном возобновлении авиасообщения. С 1 августа можно будет вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию