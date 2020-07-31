Московские власти утверждают, что магазинам выписали штрафов более чем на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Московские власти утверждают, что магазинам столицы выписали штрафов более чем на 300 млн рублей за нарушение масочного режима. По требованию Роспотребнадзора две торговые точки и вовсе закрыты.

Как сообщил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в магазинах и в транспорте ношение масок и перчаток остается обязательным. Москвичи, кстати, в соцсетях активно сообщают о начавшихся проверках. Магазины начали предупреждать покупателей, что не будут обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты.