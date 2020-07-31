В Польше вандалы украли и обезглавили статую советского и польского полководца Константина Рокоссовского

В Польше вандалы украли и обезглавили статую выдающегося советского и польского полководца времен второй мировой войны Константина Рокоссовского.

Монумент, который стоял на кладбище в городе Легнице на западе Польши исчез в ночь со среды на четверг. Мэр города Кшиштоф Душкевич попросил жителей помочь найти статую и она вскоре была обнаружена в поле недалеко от города. Вандалы изуродовали фигуру, отпилив голову и вырвав маршальскую булаву. Полиция ведет расследование преступления. Памятник Рокоссовскому уцелел чудом.

Он мог погибнуть гораздо раньше, еще в начале 90-х, когда то, что напоминало о советских солдатах и полководцах начали уничтожать националисты. Как сообщает Российская газета, бронзового маршала тогда спас местный коллекционер Михал Сабадах. Он выкупил реликвию и поставил ее в своем саду. 27 лет памятник был для ветеранов местом сбора. Они приезжали со всей страны 9 мая, чтобы возложить цветы. В декабре прошлого года Сабадах передал статую государству. Приговор был подписан.

Константин Рокоссовский родился в Варшаве и стал одним их героев Великой отечественной войны, единственным маршалом Советского Союза и Польши. Именно он принимал Парад Победы в июне 1945 года.