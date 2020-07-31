35 тысяч человек пришли на митинг кандидата в президенты Белоруссии Тихановской

Один из самых массовых протестов в истории современной Белоруссии и крупнейший митинг за 10 лет. Именно так называют политическую акцию, которую накануне провела в столице Светлана Тихановская. Единственный кандидат в президенты от оппозиции. Других, в том числе её мужа Сергея Тихановского и ключевого претендента Виктора Бабарико, власть к выборам не допустила. Они оба арестованы.

На митинге-концерте люди потребовали от президента Александра Лукашенко освободить политзаключённых и провести честные выборы президента. Они должны пройти в Белоруссии 9 августа. Большая большая площадка в парке Дружбы народов в Минске, где проходила акция, судя по фотографиями с места событий, полностью заполнена людьми. Толпы стоят за ограждениями. Милиция их установила перед началом митинга под предлогом усиления мер безопасности из-за терактов, которые по версии Минска готовили российские наёмники из частной военной компании Вагнер. КГБ и ОМОН задержали 33 человека, им грозит арест и длительное заключение.

МВД пока не называет количество участников вчерашней акции.