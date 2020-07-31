35 тысяч человек приняли участие в акции в поддержку Тихановской

Она состоялась накануне вечером в одном из парков Минска. Митинг проходил при усиленных мерах безопасности. Его участники утверждают, что в зоне проведения акции были проблемы со связью. МВД Белоруссии о количестве участников митинга пока ничего не сообщает.

Светлана Тихановская – единственный кандидат от оппозиции, которая была зарегистрирована. Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.